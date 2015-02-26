"المعاهد الأزهرية": اعتصام العاملين بسوهاج مخالف لقوانين الدولة

علق الدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر بسوهاج، على اعتصام 12 موظفا من إدارة الامتحانات داخل منطقة سوهاج الأزهرية القديمة اعتراضا على قرار نقلهم لإدارة دار السلام الأزهرية، أن الهيكل الوظيفى للدولة لا يتضمن وكيل إدارة امتحانات.

وأضاف أن عددهم أكثر من القدر المحدد، حيث يحدد لكل إدارة 6 موظفين فقط والصمت على أكثر من 18 فردا مخالفة، وبناء عليه تم تحويل المسئول عن تلك المخالفة للتحقيق لأنه يكون بذلك قد سهل الاستيلاء على المال العام وبناءً عليه تم تصحيح الوضع.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد أن الاعتصام مخالف للقوانين وكسر لقوانين الدولة بهذا الاعتصام، وأن استبعادهم للمعاهد جاء لسد العجز بتلك المعاهد ولا وجه حق لهم فى الاعتصام وهم معلمون فى الأصل وأننى كلفت رئيس منطقة سوهاج الأزهرية الدكتور أحمد حمادى بتوزيعهم على المعاهد التى بها عجز والقريبة من محل إقامتهم حتى لا نصطدم مع نص القانون 176 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية رقم 250 لسنة 2014 والخاص بكادر المعلمين.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حمادى وكيل الوزارة رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، أننى الآن فى طريق لمقر المنطقة الأزهرية من أجل إنهاء الاعتصام وتقديم النصح وحل الاعتصام وإسداء النصح والإرشاد للمعتصمين واتباع الطرق القانونية لحل مشكلتهم وإخبارهم بما قاله لى رئيس قطاع المعاهد بشأن توزيعهم لأقرب مكان به عجز من محل إقامتهم.

وأضاف حمادى أن عدد 12 من العاملين بالمنطقة بإدارة الامتحانات رفضوا تنفيذ قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خارج إدارة الامتحانات، ويجد هؤلاء الزملاء أنفسهم متضررين من القرار، حيث إن الكثير ينطبق عليه شروط مدير الإدارة.

يذكر أن 12 من العاملين بإدارة الامتحانات بمنطقة سوهاج الأزهرية دخلوا فى اعتصام الخميس داخل منطقة سوهاج الأزهرية القديمة، اعتراضا على قرار قطاع المعاهد الأزهرية بانتدابهم لسد العجز فى إدارة دار السلام الأزهرية شرق سوهاج على حدود محافظة قنا.