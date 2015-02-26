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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بقنا

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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بقنا ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بقنا

سلاح -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بفرشوط من ضبط 4 أشخاص، بحوزتهم  5 قطع من الأسلحة النارية.

وكشفت التحريات قيام حملة أمنية بضبط كلا من “محمد.م.ع ” عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3530 كلى قنا إطلاق أعيرة نارية والشروع فى قتل، وبحوزته بندقية آلية وخزينة، و”عثمان.ع.ا “، مزارع وبحوزته فرد خرطوش، و”محمد.ا.ا ” ، عامل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة ومحكموم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بحوزته بندقية خرطوش، و”مصطفى.ع.م” بحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسى.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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