ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بفرشوط من ضبط 4 أشخاص، بحوزتهم 5 قطع من الأسلحة النارية.

وكشفت التحريات قيام حملة أمنية بضبط كلا من “محمد.م.ع ” عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3530 كلى قنا إطلاق أعيرة نارية والشروع فى قتل، وبحوزته بندقية آلية وخزينة، و”عثمان.ع.ا “، مزارع وبحوزته فرد خرطوش، و”محمد.ا.ا ” ، عامل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة ومحكموم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بحوزته بندقية خرطوش، و”مصطفى.ع.م” بحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسى.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.