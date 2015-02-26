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محافظ أسيوط: يجب التعاون لحل أزمة البوتاجاز ولن نسمح بتجارة السوق السوداء

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محافظ أسيوط: يجب التعاون لحل أزمة البوتاجاز ولن نسمح بتجارة السوق السوداء محافظ أسيوط: يجب التعاون لحل أزمة البوتاجاز ولن نسمح بتجارة السوق السوداء

صورة أرشيفية

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على أنه لن يسمح بتواجد تجار السوق السوداء، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم للمواطنين المستحقين.

وأشار إلى أنه لن يتهاون تجاه المقصرين من التنفيذيين، ويجب على المواطن التعاون فى حل الأزمة، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها على مستودعات البوتاجاز بمدينة أسيوط لتفقد سير العمل بتلك المستودعات وللاستماع الى شكاوى المواطنين وطلباتهم .

وأكد المحافظ على حدوث انفراجة قريبة فى مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز بالقرى والمراكز بعد زيادة انتاجية مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز وضخ كميات كبيرة من الاسطوانات بأماكن الاختناقات بالقرى والمراكز، مشدداً على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة على مخازن ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة وعلى اماكن الاختناقات بالقرى والنجوع لمنع التلاعب بأسعار الأسطوانات والقضاء على تجار السوق السوداء من خلال التنسيق مع مفتشى مديرية ولجان المتابعة بالمحافظة ومباحث التموين بمديرية الأمن.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستودع بوتاجاز نزلة عبد اللاه ثم مستودع بوتاجاز مدينة المعلمين ومستودع الخضرية بحى غرب واستمع لشكاوى المواطنين وطلباتهم والتى تمثلت فى وضع ضوابط لتنظيم عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين من خلال بونات او بطاقات تموينية لمنع تواجد تجار السوق السوداء.

وطالب المحافظ المواطنين خلال جولته بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تخطي الأزمة الحالية في البوتاجاز التي تمر بها محافظات وذلك بالاكتفاء بتبديل ما يكفية فقط من اسطوانات البوتاجاز دون اللجوء إلى التخزين حتى لا يحرم آخرين من حقهم فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز.

يأتى هذا في إطار جولات المحافظ المفاجئة على المستشفيات ومستودعات البوتاجاز والمخابز للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه وحصول المواطنين على اسطوانات البوتاجاز بأسعارها المدعمة بعيدًا عن السوق السوداء ومتابعة تواجد مفتشى التموين بأماكن عملهم والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع الى شكواهم .

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