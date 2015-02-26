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محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير محور الميرغنى بمصر الجديدة

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أعلن د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع تطوير محور الميرغنى بمصر الجديدة بطول 1.5 كم والممتدة من شارع احمد تيسير وصولا إلى ميدان السبع عمارات ، وذلك بعد اتمام المرحلة الاولى منه وافتتاحها مع اواخر العام الماضى بطول 1.6 كم من شارع الأهرام حتى احمد تيسير .

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير التى شهدها محور الميرغنى شملت فك ورفع قضبان المترو التي خرجت من الخدمة منذ سنوات وإعادة استغلال المساحات المخلاة في توسعة الحارات المرورية بالإضافة الى إنشاء جزر وسطى وأعمال رصف وتجديد الأرصفة ، وتزويدها بأحواض زهور بجانب التشجير وأعمال الإنارة والتخطيط المروري ، ووضع العلامات الإرشادية بالمحور .. وقد امتد التطوير ايضاَ ليضم اعادة تخطيط وتجميل ميدان السبع عمارات بكافة مداخله ومخارجه .

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