بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بوفد من خبراء العمارة والسياحة المصريين والأجانب‎

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، بوفد من خبراء العمارة والسياحة المصريين والأجانب، ضم الدكتور فكرى حسن استاذ العمارة والدكتورة مارى جريفرى مدير معهد بحوث الدراسات العليا للسياحة بجامعة السوربون لبحث إعادة مشروع تطوير قرية حسن فتحى التى تم بنائها بالخامات البيئية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر، حيث كان يتم التنسيق مع منظمة اليونسكو قبل قيام ثورة 25 يناير، لترميم المبانى المتبقية من القرية وتطويرها.

وأكد بدر خلال اللقاء على ضرورة بدء العمل الفورى لإعادة العمل فى مشروع التطوير الذى كان سيتم تنفيذه من قبل اليونسكو بعد حالة التدهور التى وصلت اليها المبانى الرئيسية بالقرية فهناك تصدعات فى المسجد وإنهيار كلى بالحائط الداخلى لمسافة 12 متر لـ 4محلات من أصل سبعة محلات موجودة بالخان.

وأوضح تدهور حالة قصر ثقافة حسن فتحى واحتياجه إلى عمليات ترميم عاجلة لإعادة فتحه مرة أخرى وتدهور حالة منزل حسن فتحى وخاصة بعد قيام أحد المواطنين ببناء منزل ملاصق لمنزل حسن فتحى الأمر الذى أدى إلى تهدم أجزاء من المنزل وتصدعها.

وأعقب اللقاء قيام الوفد يرافقه المحافظ بجولة تفقدية للقرية تم خلالها الاتفاق على ضرورة البدء بتطوير قصر الثقافة والمسجد بشكل عاجل، مشددًا على أن يبدأ العمل فيها على التوازى.

وطالب الأهالى بالقرية بضرورة الحفاظ على المبانى المتبقية من تراث حسن فتحى حيث لايزال هناك 18 منزل لم يتم هدمهما ووعدهم بتوصيل الصرف الصحى إلى المنطقة.