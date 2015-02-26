الحركة الوطنية تحذرمن زيادة الأعمال الإرهابيه قبل المؤتمر‎ الاقتصادي

أكد المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية برئاسة الفريق أحمد شفيق ، أن ماشهدته شوارع محافظة الجيزة اليوم من أعمال تفجيرات خاصة بمنطقة المهندس والتى تعتبر العاصمة الاقتصادية لمصر واستهداف مكاتب شركات الإتصالات هى رساله على زيادة أعمال العنف قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده منتصف الشهر القادم.

وحذر عضو الهيئة العليا بالحركة الوطنية فى تصريحات صحفية اليوم، من استغلال تلك الجماعات الإرهابية لحالات التراخي الأمنى فى بعض المناطق لتحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها للشركات العالمية بعدم الحضور والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي.

ودعا يونس الجهات الأمنية والحكومة لاتخاذ كافة التدابير الأمنية واليقظة لتلك المخططات التى بدءت تزداد بصورة مفزعة فى بعض المناطق ومنها تفجيرات المنصورة وغيرها ، لافتا أن تلك الأعمال ستزداد كلما اقتربنا من موعد المؤتمر الاقتصادي.