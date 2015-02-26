حبس ضابطي «أمن وطني» بتهمة تعذيب محامي في قسم المطرية حتى الموت

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس ضابطى امن الدوله محمد محمدين وعمر حماد، فى واقعة مقتل المحامى كريم حمدى المحامى، إثر تعذيبه بمعرفة الضابطين المتهمين بقسم المطرية.

وقرر المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، حبس ضابطين من قطاع الأمن الوطني لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي محمد، داخل حجز قسم شرطة المطرية حتى الموت، بعد إلقاء القبض عليه مع 3 آخرين بتهمة حيازة بندقية آلية، وإدانته التحريات بالمشاركة في تظاهرات ضد قوات الجيش والشرطة.

وأظهر تقرير الطب الشرعي المبدئي، الذي تسلمته النيابة، أن المجني عليه تعرض لكسر في الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.