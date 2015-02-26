الخارجية النمساوية تدافع عن منع التمويل الأجنبى للمساجد والأئمة

دافع وزير الخارجية النمساوى عن مراجعات بلاده لقانون يعود لمائة عام عن الإسلام، يزيد من حماية المسلمين لكنه أيضا يمنع التمويل الأجنبى للمساجد والأئمة.

وقال سباستيان كيرتز لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس إن النواب المشرعين لا يريدون من الدول الأجنبية أن تمارس نفوذا سياسيا.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون غريبا أيضا إذا ما أرسلت المستشارة الألمانية قساوسة لنا، يعملون لدى الحكومة الألمانية."

والأربعاء، تم تمرير الإجراء الذى يعد تعديلا لقانون وضع عام 1912، كان يعتبر الإسلام دينا رسميا فى النمسا.

ومن بين عدة إجراءات أخرى، نقلت وكالة النمسا الإخبارية أن القانون يرسخ حق المسلمين فى التحاق رجال الدين منهم بالجيش والمحاكم والمستشفيات وأماكن أخرى، وأن يختن الأطفال الذكور، وأن يذبحوا الحيوانات طبقا للشريعة الإسلامية.

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