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مفرقعات الجيزة: تحطم نتيجة زرع عبوة خلف مركز شرطة أوسيم

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مفرقعات الجيزة: تحطم نتيجة زرع عبوة خلف مركز شرطة أوسيم مفرقعات الجيزة: تحطم نتيجة زرع عبوة خلف مركز شرطة أوسيم
أكد العقيد هانى محمد، مدير إدارة المفرقعات، أن الانفجار الذى وقع بمنطقة أوسيم، نتيجة زرع عبوة بدائية داخل حجرة بها سيارات متروكة ومهتالكة خلف مركز الشرطة، مما أدى إلى تحطيم أجزاء منها، ويكثف خبراء المفرقعات جهودهم بعمليات تمشيط المنطقة، ولم يسفر الانفجار عن أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمحيط مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة، للقيام بعمليات التمشيط تحسبا لوجود أى مواد متفجرة أخرى.

انفجار بمحيط مركز شرطة أوسيم بالجيزة
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