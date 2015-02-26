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سقوط سيدة تدير مكتباً لتسهيل الدعارة بحوزتها 35 ألف جنيه و19 سيجارة حشيش

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سقوط سيدة تدير مكتباً لتسهيل الدعارة بحوزتها 35 ألف جنيه و19 سيجارة حشيش سقوط سيدة تدير مكتباً لتسهيل الدعارة بحوزتها 35 ألف جنيه و19 سيجارة حشيش
نجح ضباط مباحث الآداب، فى القبض على سيدة تدير مكتبا لعرض السيدات على راغبى المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم القبض على 3 سيدات ومجموعة من الزبائن برفقتها بالقرب من جسر السويس.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، مفادها تواجد سيدة بالقرب من جسر السويس تدير مكتب لتشغيل السيدات فى الشقق المفروشة، وتبين من التحريات أن الزبائن يتصلون بها يطلبون منها سيدات لممارسة الرذيلة معهن، فترسلهن إلى الرجال مقابل ألف جنيه.

وتحركت قوة أمنية مكبرة بقيادة اللواء عصام حافظ مدير إدارة الآداب، والعقيد عماد العوضى، وضمت العقيد أحمد حشام والمقدم سامح سعيد والمقدم طاهر إخلاص، بمباحث الآداب، استهدفت شقة القوادة، وتم القبض عليها، وتبين وجود 3 سيدات برفقتها وبعض الزبائن.

كما عثرت قوات الأمن داخل الشقة على 35 ألف جنيه و19 سيجارة حشيش، وخمور وأقراص مخدرة وجنسية، وأحالهم اللواء محمد قاسم مدير مباحث القاهرة للنيابة.

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مصر 365