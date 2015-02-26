قاضي «اقتحام قسم حلوان» يشكو الداخلية للصحفيين بسبب تأخر وصول المتهمين

وجه المستشار حسن فريد، عقب بدء محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، حديثه للصحفيين والإعلاميين الموجودين بالجلسة شاكيًا حضور هيئة المحكمة منذ الصباح الباكر، وتأخر المسئولين بوزارة الداخلية من إحضار المتهمين باكرًا، والذين حضروا فى الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، هو ما يعوق عمل المحكمة.

وأمرت المحكمة بفك قيود المتهمين الموجودين بالقفص، عقب قيامهم برفع أصواتهم من داخل القفص طالبين بحل قيودهم.

وفي البداية طالب الباحث الاجتماعى من المحكمة تأجيل إنهاء المأمورية المكلف بها، وبرر سبب عدم إنهاء عمله لتأخر خطاب التكليف له من قبل المحكمة، ومن جانبها أرجأت المحكمة قراره إلى نهاية الجلسة.

وذلك أثناء نظر جلسات محاكمة 68 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم شرطه حلوان والتى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

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> كان المستشار هشام بركات النائب العام وافق على احالة 68 متهما الى محكمة الجنايات واستبعدت النيابة 43 متهما اخرين من قرار الاتهام لعدم كافة الادلة الجنائية والامر بضبط واحضار متهميين اثنيين هاربين وتم احالة المتهميين محبوسين على ذمة القضية.