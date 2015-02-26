أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

« تايمز»: بريطانيا بدأت تشديد الإجراءات على أنشطة الإخوان فى لندن

Google+ Print
« تايمز»: بريطانيا بدأت تشديد الإجراءات على أنشطة الإخوان فى لندن « تايمز»: بريطانيا بدأت تشديد الإجراءات على أنشطة الإخوان فى لندن

 

ديفيد كاميرون

 

ذكرت صحيفة “ذى تايمز” صباح اليوم الخميس، أن السلطات البريطانية بدأت فى تشديد الإجراءات على جماعة الإخوان الإرهابية، بعد تقرير السفير البريطانى السابق فى ، السير جون جينكنز، بشأن نشاطها وأثرها على المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن الإخوان الذين يرتبطون بصلات مع حركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة فى ليبيا، ستواجه مطالب بالكشف عن شبكتها الغامضة من أتباعها فى بريطانيا، فى المساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الخيرية وحركات تنظيم الحملات.

وأشار التقرير إلى أن علاقات بريطانيا مع حلفائها فى الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة البريطانية للجماعة الإرهابية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية شكلت لجنة لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان بشأن تقليل حصول عناصرها وأتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ومراجعة شئونها المالية، إضافة إلى أن اللجنة ستطلب من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بإدانة الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعى. وأرجعت “ذى تايمز” تأخير نشر هذا التقرير خمسة أشهر بسبب “حساسيته العالية”، مشيرة إلى أنه لن يكتب منه سوى صفحتين فقط فى شكل ملخص، الشهر المقبل.

وقالت مصادر حكومية بريطانية إن الجماعة وضعت تحت المراقبة وتتم مراقبة أنشطتها عن كثب، وأوضحت أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عند اجتماع قادة الإخوان العام الماضى فى لندن دون أن تعلم المخابرات البريطانية. وقالت “ذى تايمز” إن حرص بريطانيا على علاقاتها مع دول منطقة الشرق التوسط أدت إلى التقليل من حدة أجزاء فى التقرير.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور