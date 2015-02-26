بالصور … ​تسليم 92 رأس ماشية وقروض حسنة للمطلقات والأرامل بالمنيا



> وزع عبد الناصر الدمياطي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا 92 رأس ماشية ، بالإضافة إلي 15 قرض حسن بإجمالي 60 ألف جنيه على الأسر محدودة الدخل والأرامل والمرأة المعيلة من أبناء المحافظة ، مقدمة من جمعية الأورمان ، وذلك في حفل أقيم بديوان عام المحافظة .

وأشاد الدمياطي بالدور الداعم والمساند لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني الجادة والتي تقدم خدماتها للمواطن على أرض المحافظة وهذا يأتي في إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

> وأوضح الدور الرائد لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع الريفي و تقديم كافة أشكال الرعاية للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وتوفير المساعدات والمشاريع ذات الدخل الشهري الثابت التي تساندهم على الحياة بصورة كريمة ، مشدداً على المستفيدين برعاية هذه المواشي و الحفاظ عليها ومتابعتها بيطرياً موضحا انه سيتم منح أصحاب المواشي 400 جنيه شهرياً لمدة عام نظير عملية التغذية .

ومن جانبه أشار سيد الشوربجي مدير فرع جمعية الأورمان أن الحالات تم اختيارها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بعد إجراء بحث اجتماعي للحالات المستفيدة وبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية الصعبة لتوزيع تلك القروض ورؤوس الماشية ، مؤكدًا أن جمعية الأورمان تبذل جهوداً كبيرة في رفع مستوى معيشة الأهالي في القرى الفقيرة بالمحافظة من خلال توزيعها لرؤوس الماشية على الفقراء وخدماتها الأخرى التي تقدمها​