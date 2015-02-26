محافظ بورسعيد يستقبل مقرر المجلس القومي للسكان

نظم المجلس القومي للسكان ببورسعيد، ندوة برئاسة اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، وبحضور الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان والسكرتير العام وأعضاء المجلس من الجهات المعنية والتنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الزيادة السكانية هي من أهم الأسباب التي تؤدى لارتفاع نسبة البطالة وحالات الإحتقان، ودعا إلى ضرورة التوعية والتثقيف مع وجود منظومة متكاملة تقوم على التعاون لمواجهة الزيادة السكانية حيث لا يمكن لجهة واحدة التعامل مع هذه القضية ، وأهمية الاتصال المباشر وعمل ندوات في قري الجنوب والغرب والشرق .

و أضاف المحافظ أن مواجهة الزيادة السكانية لا يحب أن تقتصر علي السعي إلى خفض معدلات الإنجاب فحسب بل لابد من الأخذ في الاعتبار حقوق الفقراء في التنمية وتحسين معيشتهم ورفع مستواهم عن طريق تنمية الأسرة الفقيرة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجب تفعيل دور جامعة بورسعيد في توعية الشباب بالقضية السكانية وكل الأنشطة التي نخطط لها في هذا الاتجاه، مؤكدًا علي التواصل الدائم بين المجلس القومي للسكان والمحافظة للوصول إلى أقصى درجات الاستفادة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، وكذلك التنسيق بين المجلس وقطاعات المحافظة المختلفة من أجل الوصول بمنظومة العمل الصحي إلى المستوى المناسب.