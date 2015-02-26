بالصور … محافظ الأقصر يلتقي بوفد من خبراء العمارة والسياحة المصريين والاجانب‎

لتقى محمد بدر محافظ الأقصر، بوفد من خبراء العمارة والسياحة المصريين والأجانب ضم الدكتور فكرى حسن استاذ العمارة والدكتورة مارى جريفرى مدير نعهد بحوث الدراسات العليا للسياحة بجامعة السوربون لبحث إعادة مشروع تطوير قرية حسن فتحى التى تم بناها بالخامات البيئية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر والذى كان يتم بالتنسيق مع منظمة اليونسكو قبل قيام ثورة 25 يناير، وكان يهدف لترميم المبانى المتبقية من القرية وتطويرها.

سعيا لانقاذ ما تبقى من تراث المهندس المعمارى الكبير حسن فتحى بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها القرية التى قام ببنائها بالأقصر.

وأكد بدر خلال اللقاء على ضرورة بدء العمل الفورى لاعادة العمل فى مشروع التطوير الذى كان سيتم تنفيذه من قبل اليونسكو بعد حالة التدهور التى وصلت اليها المبانى الرئيسية بالقرية فهناك تصدعات فى المسجد وإنهيار كلى بالحائط الداخلى لمسافة 12 متر لعدد 4محلات من أصل سبعة محلات موجودة بالخان.

هذا بالاضافة الى تدهور حالة قصر ثقافة حسن فتحى واحتياجه الى عمليات ترميم عاجلة لاعادة فتحه مرة أخرى وتدهور حالة منزل حسن فتحى وخاصة بعد قيام أحد المواطنين ببناء منزل ملاصق لمنزل حسن فتحى الامر الذى ادى الى تهدم أجزاء من المنزل وتصدعها .

واعقب اللقاء قيام الوفد يرافقه المحافظ بجولة تفقدية للقرية تم خلالها الاتفاق على ضرورة البدء بتطوير قصر الثقافة والمسجد بشكل عاجل وشدد بدر على ان يبدء العمل فيها على التوازى وطالب الاهالى بالقرية بضرورة الحفاظ على المبانى المتبقية من تراث حسن فتحى حيث لايزال هناك 18 منزل لم يتم هدمهما ووعدهم بتوصيل الصرف الصحى الى المنطقة