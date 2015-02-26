«طرق دبي» إيفاد 15 سائق حافلة لتأدية مناسك العمرة

تنظم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلة لـ 15 سائق حافلة لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة خلال شهر مارس المقبل.

وتأتي المبادرة في إطار مبادرات رعاية وتحفيز سائقي الحافلات المتميزين انطلاقا من حرص الهيئة في إسعاد الموظفين ورفع نسبة رضاهم .. فضلا عن توفير الأجواء النفسية والاجتماعية والروحانية المناسبة لهم ما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية في أدائهم من ناحية وتحقيق رضا العملاء من جهة أخرى.

وأوضح محمد آل علي مدير إدارة الحافلات في المؤسسة .. إن الرحلة تأتي ضمن سلسلة من الرحلات التي تقدمها المؤسسة إلى الديار المقدسة وفق جدول زمني معتمد حيث دأبت الهيئة على الالتزام بمثل هذه المبادرات من كل عام لما له من آثار ايجابية على السائقين حيث تستهدف سائقي الحافلات المتميزين تقديرا لجهودهم الفاعلة في خدمة المجتمع وتعبيرا عن الرعاية والاهتمام التي يحظى بهما السائقون .. لافتا إلى أن الرحلة ستمتد نحو أسبوع كامل يشهد خلاله لقاءات تواصل بين السائقين والمسؤولين في الحرم المكي والمدينة المنورة للتعرف إلى مدى نجاح رحلة العمرة خلال العام الماضي .

وأشار إلى أن المبادرة تشمل السائقين الذين لم يؤدوا العمرة من قبل ولم تتيسر لهم زيارة الأراضي المقدسة ما يسهم في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وينعكس على أدائهم في العمل بتقديم أفضل مستوى للخدمات من أجل إسعاد الجمهور وتحقيق رؤية الهيئة في "تنقل آمن وسهل للجميع".

وأوضح مدير إدارة الحافلات أن الهيئة لديها الكثير من المبادرات التحفيزية للسائقين خلال العام الجاري 2015 والتي تعكس مدى اهتمام القيادة العليا بهذا القطاع المهم والحيوي والأساسي في المجتمع وكذلك التواصل مع الجمهور.