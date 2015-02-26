«كهرباء ومياه دبي» تزف 37 من موظفيها وموظفاتها المواطنين

برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار حرصها على توفير كل الدعم الممكن لموظفيها من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والعائلي والإجتماعي لهم، أقامت هيئة كهرباء ومياه دبي العرس الجماعي الثامن "أنوار دبي" لموظفيها، وزفت من خلاله 37 عريساً وعروساً في أجواء غمرتها البهجة والفرحة والسرور، وذلك في حديقة زعبيل في دبي. وقد كان في استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة /سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وحضر حفل العرس الجماعي معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس ادارة الهيئة، ومعالي سعيد الكندي، ومعالي محمد خليفة الحبتور، والفريق محمد عبدالرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، وسعادة /ماجد حمد الشامسي، وسعادة / هلال خلفان بن ظاهر، وسعادة/ قاسم سلطان، وسعادة/ عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسعادة/ أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة/ علي بن عبدالله العويس، رئيس مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بإمارة دبي، وسعادة/ أحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، وسالم الموسى، وكبار مسؤولي الهيئة وموظفيها وحشد من أهالي العرسان.

وفي بداية الحفل رحب سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس الهيئة، وقال: "بهذه المناسبة، وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الادارة وجميع موظفي الهيئة، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس الهيئة، راعي الحفل، للعناية البالغة التي يوليها سموه لأبنائه المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، حيث تشكل مكرمة سموه ورعايته الكريمة السنوية للعرس الجماعي لموظفي الهيئة استمرارا للنهج الذي يتبناه في تقديم الدعم للأسر المواطنة وتخفيف الأعباء عن كاهلها تحقيقاً لتطلعات الشباب في بدء حياة زوجية سلسة ومريحة تعزز التلاحم والتألف الأسري، بما يساهم في تحقيق رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021، وهي المدينة التي تضع الإنسان أولاً".

أضاف سعادته:"أضحت الأعراس الجماعية تقليدا وطنيا تتزايد فيه أعداد المشاركين عاما بعد آخر، حتى وصل العدد التراكمي الى ما يزيد عن 323 عروس وعريس، وعلى هذا النهج سارت هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث نحرص من خلال هذه المبادرة وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، على خدمة المجتمع وتحقيق سعادته، والمساهمة في نموه وتطوره، وتوفير دعائم ومقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي لموظفينا. لذا وللعام الثامن على التوالي، تقيم الهيئة العرس الجماعي لهم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس الهيئة – الذي بارك مساعي الهيئة ورعى جهودها بحضوره ومكرمته، التي يتطلع إليها موظفونا الراغبين في المشاركة بهذا العرس الذي أطلقنا عليه أسم"أنوار دبي"، وهو بداية لرحلة موفقة في الحياة الزوجية، لتكوين أسر مواطنة جديدة، تتطلع الى المستقبل بكل فرح وأمل وتنظر بعين العرفان والشكر والتقدير الى سمو راعي الحفل".

وأشار سعادته إلى: " أن هذه المكرمة تستهدف 37 من شباب وشابات الوطن لتشجعهم على الزواج وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم، وتيسير أمورهم الحياتية، مما يحقق آمالهم وسعادتهم وأحلامهم في الاستقرار النفسي والاسري والاجتماعي والمادي، الأمر الذي جعل الاقبال على المشاركة في العرس الجماعي يزداد عاما بعد عام، وتهانينا القلبية لكل المشاركين من الموظفين والموظفات، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويحقق لهم آمالهم وأمانيهم في حياة اسرية سعيدة ومستقرة".

ومن جهتها، قالت خولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: " تحرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال إطلاق المبادرات التي تعمل على إسعاد الموظفين وتنعكس إيجابياً على الاداء الوظيفي والاستقرار النفسي والاجتماعي. وساهم العرس الجماعي على مدى ثماني سنوات، باتمام مراسم زواج كوادرنا المواطنة، الأمر الذي عزز من ترسيخ النهج المؤسسي للهيئة في دعم الشباب الإماراتي وقيم الهوية الوطنية، وساهم في زيادة الولاء المؤسسي بين الموظفين والموظفات."

وفي نهاية الحفل قامت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، بالنيابة عن سعادة سعيد محمد الطاير، بتوزيع مجموعة من الهدايا العينية على الموظفين والموظفات المشاركين في العرس الجماعي، مقدمة من الرعاة وهم: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مركز جادي للتجميل، الوجاهه للخياطه الرجالية، ’ماي 30 مينتس‘، ’أترا فيت دبي‘، ’خبراء التجميل إيه&إيه‘.

وقد شهد العرس الجماعي تنظيم عدد من فقرات الفلكلور الشعبي والرقصات التراثية الشعبية كرقصات "العيالة" و"الحربية" و"الرزفة" و"الليوا". كما تخلل الإحتفال إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المهنئة للعرسان والأهالي بهذه المناسبة.

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