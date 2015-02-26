اتحاد الكرة: مدرب المنتخب أجنبي

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن المدير الفني لمنتخب مصر سيكون أجنبيا، وأن باب تعيين مدرب محلي أغلق تماما.

وجاءت تصريحات مجاهد عبر قناة CBC TWO، إذ صرح "قرار عودة الدوري جعل الأمور محسومة".

وأوضح "كنا في البداية نرى أن المدرب الأجنبي أنسب لمصر في المرحلة المقبلة، لكن توقف النشاط جعل الأمور صعبة".

ويشير مجاهد إلى أن دخل اتحاد الكرة انخفض مع توقف النشاط، لكن في انتظار أن يعود لسابق عهده مع عودة الدوري المصري المقرر لها الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وأردف مجاهد "الآن باتت الأمور محسومة، عودة الدوري أغلقت الباب أمام خيار التعاقد مع مدرب مصري".

وكان حسن شحاتة المدير الفني الأقرب لتولي المهمة.