أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عماد متعب لـFilGoal.com.. يكشف عن أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته

Google+ Print
عماد متعب لـFilGoal.com.. يكشف عن أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته عماد متعب لـFilGoal.com.. يكشف عن أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته

هنا مفاجأة، كون الثلاثي الذي اختاره عماد متعب مهاجم الأهلي كأصعب مدافع واجهه في حياته ليس مصريا.

متعب تحدث لـFilGoal.com عن كيف يسرق المدافع بخطوة داخل منطقة الجزاء ليسجل بالرأس..

كيف يسجل في الثواني الأخيرة، وعن علاقته الفنية والخططية بزملائه في أرض الملعب.

وخلال هذا الحوار الذي سينشره FilGoal.com هذا اليوم بعد قليل، تحدث متعب عن أصعب مدافع واجهه في حياته.

وأجاب متعب "في الحقيقة هو ليس مدافعا واحدا، بل 3.. وكلهم ليسوا مصريين".

وأوضح "رفيق حليش، عنتر يحيى، مجيد بوقرة.. ثلاثي دفاع الجزائر كان الأصعب في التعامل معه على الإطلاق".

وأفاد "هذا الثلاثي مهما فعلت لا يفقد تركيزه، يلعب بقوة كبيرة جدا بدنيا، ولا يخطئ التمركز أبدا.. لهذا كان الأصعب".

انتظروا حوار متعب مع FilGoal.com..

واقرأوا أيضا:

حسام غالي يشرح – كيف تقود وسط الأهلي في 5 خطوات، ولماذا يركض عبد الله السعيد حين تصل الكرة إلى قدمي المايسترو المخضرم.

اضغط هنا..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع