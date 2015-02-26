عماد متعب لـFilGoal.com.. يكشف عن أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته

هنا مفاجأة، كون الثلاثي الذي اختاره عماد متعب مهاجم الأهلي كأصعب مدافع واجهه في حياته ليس مصريا.

متعب تحدث لـFilGoal.com عن كيف يسرق المدافع بخطوة داخل منطقة الجزاء ليسجل بالرأس..

كيف يسجل في الثواني الأخيرة، وعن علاقته الفنية والخططية بزملائه في أرض الملعب.

وخلال هذا الحوار الذي سينشره FilGoal.com هذا اليوم بعد قليل، تحدث متعب عن أصعب مدافع واجهه في حياته.

وأجاب متعب "في الحقيقة هو ليس مدافعا واحدا، بل 3.. وكلهم ليسوا مصريين".

وأوضح "رفيق حليش، عنتر يحيى، مجيد بوقرة.. ثلاثي دفاع الجزائر كان الأصعب في التعامل معه على الإطلاق".

وأفاد "هذا الثلاثي مهما فعلت لا يفقد تركيزه، يلعب بقوة كبيرة جدا بدنيا، ولا يخطئ التمركز أبدا.. لهذا كان الأصعب".

انتظروا حوار متعب مع FilGoal.com..

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