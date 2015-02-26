قاضي “اقتحام قسم حلوان” يأمر باستبعاد حرز لا يخص القضية

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 51 متهمًا فى قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.

فور بدء الجلسة وجه المستشار حسن فريد، رئيس هيئة المحكمة حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام، موضحًا ان سبب تأخر انعقاد الجلسة يعود الى تأخر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة.

من ناحية آخرى أمرت المحكمة بإستبعاد إحدى الأحراز التى قُدمت إليها عن طريق الخطأ، نظرًا لأنها لا تخص القضية، وهو ما تم اثباته بمحضر الجلسة.

وأسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحه الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .

وكشفت التحقيقات ان المتهميين قاموا يوم 14 اغسطس من العام الماضى بالتوجه الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين واحدثوا بهم عاهات مستديمه واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.