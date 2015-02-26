أزمة البوتاجاز تتصاعد بالمنوفية.. و ضبط 365 أسطوانة قبل بيعها بالسوق السوداء



> تصاعدت أزمة نقص أسطوانات الغاز بمحافظة المنوفية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وسط غضب الأهالى الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين لحل الأزمة الذين كتفوا بتقديم وعود فقط بحلها.

وأعترف محافظ المنوفية بالأزمة، مشيًرا إلى أنه تم ضخ 15 ألف انبوبة للمناطق الأكثر احتياجا إلا أن الازمة مازالت مستمرة، وستنتهي مع نهاية شهر مارس القادم وانتهاء موسم الشتاء.

ويقول عبد الكريم عيد أحد أهالى مركز أشمون أن سعر الأسطوانة الواحد وصل إلى 30 جنية فى السوق السوداء، واتهم المسئولين بالتقصير فى عدم الرقابة على مستودعات الغاز بالمحافظة.

وأكدت حمدية الحنفى أحد أهالى مركز الباجور على اعتماد عدد كبير من الأهالى على شراء الأسطوانات من السوق السوداء بدلًا من الوقوف أمام المستودعات لفترات طويلة بدون الحصول على اسطوانة نتيجة نفاذ الكمية قبل حصول الأهالى على احتياجتهم.

ومن جانبه، شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة على عدد من مستودعات الغاز لمنع التهريب للسوق السوداء ، وتمكنت من ضبط 300 أسطوانة غاز بحوزة مسئول مستودع غاز بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا لمحاولة تهريبها للسوق السوداء ، تم التحفظ على الكمية وتحرير محضر رقم 4412 جنح مركز قويسنا ،و تم ضبط عادل .م.ش. مسؤل مستودع غاز بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف بحوزته 65 أسطوانة غاز يحاول تهريبها للسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا عدم مزاولة نشاط فى أوقات العمل الرسمية لمستودعات غاز.