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وزير الصحة: مضاعفة الطاقة الإستيعابية للطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفى شرم الشيخ

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وزير الصحة: مضاعفة الطاقة الإستيعابية للطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفى شرم الشيخ وزير الصحة: مضاعفة الطاقة الإستيعابية للطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفى شرم الشيخ

وزير الصحة

أصدر الدكتورعادل عدوي وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توجيهاته بمضاعفة الطاقة الإستيعابة لمستشفى شرم الشيخ الدولي وزيادة عدد غرف العمليات إلى 5 غرف، بالإضافة إلى مضاعفة الطاقة الإستيعابية لأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة استعدادا لبدء فاعليات مؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

واوضح أنه تم دعم المستشفى بـ5 طواقم طبية من أطباء الرعاية الحرجة والطوارئ، بالإضافة إلى أربعين من هيئة التمريض .

وأكد العدوي أصدر تعليمات واضحة بأن تظل هذه التجهيزات والتوسعات بشكل دائم في مستشفى شرم الشيخ الدولي وان لا تنتهي بإنتهاء فترة المؤتمر على أن تتناوب الطواقم الطبية والتمريضية على العمل بالمستشفى على مدار العام.

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