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وزير البترول يتابع سير العمل بشركة السويس لتصنيع البترول

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وزير البترول يتابع سير العمل بشركة السويس لتصنيع البترول وزير البترول يتابع سير العمل بشركة السويس لتصنيع البترول

المهندس-شريف-إسماعيل-وزير-البترول

قام المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لشركة السويس لتصنيع البترول، للوقوف على سير العملية الصناعية بالشركة.

وقال المهندس محمد العرابي رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة، أن الوزير تفقد الوحدات الانتاجية وقام بالاطمئنان على العاملين بالشركة ومتابعة تنفيذ المشروعات المستقبلية للشركة، كما تفقد المدينة السكنية للعاملين للإطمئنان على الحالة الأمنية.

كان محيط شركة السويس لتصنيع البترول شهدت السبت الماضي قيام مجهولين بحرق 9 سيارات تابعة لقيادات بالشركة ، وأمرت النيابة عقب ذلك بحبس 4 من افراد الامن الأداري بالشركة 4 أيام بتهمة الاهمال الجسيم.

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