محافظ سوهاج يطلب الاستعانة بخبرات الجامعة فى تطوير المحافظة‎

​شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اجتماع مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة وبحضور عمداء كليات الجامعة.

وناقش المجلس كيفية تقديم يد العون للمحافظة من خلال التنسيق مع الاجهزة التنفيذية باعتبار ان الجامعة بيت للخبرة يمكن الاستفادة منة فى شتى المجالات وذلك بناء على طلب محافظ سوهاج.

وأكد المحافظ على اهمية دور الجامعة فى تقديم الرؤى العلمية فيما تشهدة المحافظة خلال تلك الفترة من اعمال نظافة وتشيد حيث طالب المحافظ مشاركة كلية الهندسة وقسم الترميم بكلية الاداب فى المشاركة فى اعمال التجميل بمنطقة الكورنيش والمناطق المجاورة للمناطق الاثرية بما يتماشى مع الناحية الفنية والمعمارية لكل مكان مؤكدا على اهمية التنسيق مع كلية الزراعة والاستفادة من خبرات اعضائها فى مجالات تنمية المحافظة زراعيا وفى مجال الثروة الحيوانية هذا ودعا المحافظ من خلال المجلس مشاركة الخبرات الأكاديمية بكليات الجامعة في التعبئة العامة لجهود مواطني المحافظة لتطويرها على كل المجالات، خاصة التوعية الحضارية وترسيخ القيم الأخلاقية والتنمية البيئية والتطوير الحضاري.

من جهته أكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج على استعداد الجامعة وضع كل إمكاناتها وتوظيف خبراتها العلمية والعملية كونها بيت خبرة للمحافظة من خلال التعاون في تخطيط وتنفيذ مشروعات تطوير المحافظة.

ومن ناحية اخرى منح المجلس عدد من اعضاء هيئة التدريس درجات الدكتوراة والماجستير والترقية للدرجة الأعلى ​.