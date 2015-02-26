دراسة: مسكنات الألم تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة حول مسكنات الألم الشائعة مثل الإيبوبروفين وسيليبريكس، حيث أفادت أن هذه المسكنات قد ترفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو النزيف الخطير، خاصة بين الناجين من النوبات القلبية الذين يتناولون أدوية سيولة الدم.

وقال الباحثون إن الأدوية المضادة للتجلط التى تساعد على سيولة الدم، تستخدم على نطاق واسع من قبل الناجين من النوبات القلبية، لافتين إلى أن هناك قلق متزايد من استخدام هؤلاء للمسكنات التى تعرف باسم "مضادات الالتهاب غير الستيرودية".

وقال الدكتور تشارلز كامبل، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية فى جامعة تينيسى، إن المسكنات لها تأثير ضار على الكلى.

ووجد الباحثون أن جميع الأشخاص الذين يتناولون العلاجات مثل الأسبرين أو عقار كلوبيدوجريل، هم فى خطر أعلى للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية نتيجة لتعاطيهم المسكنات مثل الإيبوبروفين والسيليبريكس.

وأوصت جمعية القلب الأمريكية عام 2007، بتجنب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرودية "المسكنات" للمرضى الذين هم فى خطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن ثم فإنه ينبغى أن تستخدم هذه المسكنات بأقل جرعة ولأقصر مدة ممكنة.

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