طالب رومانى يسحب عينات ورم سرطان الدماغ بالكمبيوتر دون تدخل جراحى

تمكن طالب رومانى من التوصل لبديل للتدخل الجراحى لأخذ عينة من الكتلة الورمية لتحديد سرطان الدماغ. وقدم الطالب "دراجوس سربان" البديل لسحب عينة فى مشروع بحثى عن "أسلوب غير جراحى لتصنيف أورام الدماغ يستند على النمط المحكم لها فى صور الرنين المغناطسى والأشعة المقطعية بالحاسوب".

وقد فاز سربان بالميدالية الذهبية عن هذا المشروع فى المسابقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا "فرست ستيب" والتى نظمت فى بوخارست مؤخرًا، كما تأهل أيضًا لخوض منافسة المشروع الدولى "أى سويب" المقرر انعقادها فى مدينة "هيوستون" بولاية تكساس الأمريكية فى مايو المقبل.

وكان الطالب نفسه قد خضع لجراحة إزالة ورم سرطانى فى العظام فى عام 2013، وقد ألهمته هذه التجربة وأعطته دافعا لعمل برنامج على الحاسوب "الكمبيوتر" يعطى حكما فوريا على حالة الورم سواء سرطانى أم حميد.

وقال دراجوس سربان لإحدى المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت "توصلت لمشروع يصنف أورام الدماغ على أساس نموذجها السياقى، وهو أكثر دقة ويعد بديلا للتدخل الجراحى لأخذ عينة من أورام الدماغ. ولن يخضع المريض لعملية أخذ عينة، ولن يعانى بعد آلان، لأنه يمكن على الفور معرفة ما إذا كان المريض يعانى من السرطان أم لا بعد التصوير بالرنين المغناطيسى أو التصوير المقطعى بالحاسوب".

واستخدم الباحث نظام الحلول الحسابية "خوارزمية" تستند على ذكاء صناعى يمكنه التوصل باستخدام إحصاءات حسابية ما إذا كان الورم سرطانيا أم حميدا، وبلغت نسبة الدقة فى طريقته 90%، ولكى تصبح هذه الوسيلة بديلا قابلا للتطبيق لتشخيص الأورام السرطانية، فهى تحتاج سنوات من الاختبارات المستقلة.

يذكر أنه للتأكد من نوعية الورم، يتم أخذ عينة بسيطة من أنسجة الجسم وتسمى "خزعة" من الورم، من خلال عملية جراحية صغيرة، تجرى عادة تحت تأثير المخدر، ثم يتم فحص هذه العينة تحت المجهر للبحث عن الخلايا الشاذة وغير الطبيعية.