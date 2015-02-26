أبحاث فرنسية: زرع شبكية العين أفضل علاج لضعف الأبصار

باريس (أ ش أ)

أفادت الدراسات العلمية التى أجراها العديد من الباحثين حول العالم، أن علاج ضعف الإبصار الذى يصيب 1.7 مليون فرنسى والناتج عن التهاب الشبكية الصباغى أو تدهور شبكية العين المرتبط بتقدم العمر والذى يظهر فى صورة فقد الرؤية أو الإبصار بالليل ويتبعه قصر فى الحقل البصرى والذى يؤدى فى النهاية إلى فقدان الرؤية لذلك فهم فى حاجة إلى عملية زرع شبكية لإنقاذهم من العمى أو فقد البصر نهائيا.

>وأوضح البروفيسور / جوزيه – الان – ساهيل / مدير معهد الأبصار فى باريس أن العين هى جهاز الصورة للمخ وأن الشبكية التى تغطى العين تتكون من عدة خلايا عصبية وهى التى تستقبل الضوء وتحوله إلى معلومات ثم ترسله إلى العصب البصرى والذى يبعثها بدوره إلى المخ الذى يحولها إلى لاصور التى يمكن رؤيتها بالعين بعد ذلك .

>وعملية الزرع تتم عن طريق شريحة إليكترونية مزودة بالمترود ميكروسكوبيك وجهازمعالج مرتبط بكاميرا وأريل يستقبل ويرسل المعملومات البصرية إلى الألكترود والتى تنشط الخلايا التى تكون العصب البصر وحتى اليوم أستفاد خمسه مرضى من هذه العملية الجديدة.

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