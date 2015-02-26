66% من المدخنين ينتهى بهم الأمر بالوفاة

كشفت دراسة جديدة النقاب عن أن عادة التدخين المدمرة تودى بحياة اثنين من بين كل ثلاثة مدخنين.>وقد أظهرت الدراسة، التى أجريت على أكثر من 200 ألف أسترالى، أن ما يصل إلى 66% من المدخنين سيلقون حتفهم من جراء استمرارهم فى عادتهم المدمرة .

وقالت معدة الدراسة البروفيسور "إميلى البنوك" المدير العلمى لمعهد "ساكس" فى معرض الأبحاث المنشورة فى العدد الأخير من مجلة " الطب BMC الدولية : " لدينا الآن أدلة مستقلة ومباشرة تؤكد النتائج المقلقة حول تفشى واستمرار عادة التدخين المدمرة على صحة الإنسان بصفة عامة والمدمرة للمدخنين بصفة خاصة".

وقال الرئيس التنفيذى لمؤسسة القلب بنيو ساوث ويلز، إن ارتفاع أسعار التبغ قد ثبت أنه له دور أكثر فعالية للحد من الطب عليه، فضلا عن تراجع معدلات التدخين، كونه أحد أهم الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، والأوعية الدموية الطرفية.