أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

66% من المدخنين ينتهى بهم الأمر بالوفاة

Google+ Print
66% من المدخنين ينتهى بهم الأمر بالوفاة 66% من المدخنين ينتهى بهم الأمر بالوفاة
كشفت دراسة جديدة النقاب عن أن عادة التدخين المدمرة تودى بحياة اثنين من بين كل ثلاثة مدخنين.
>وقد أظهرت الدراسة، التى أجريت على أكثر من 200 ألف أسترالى، أن ما يصل إلى 66% من المدخنين سيلقون حتفهم من جراء استمرارهم فى عادتهم المدمرة .

وقالت معدة الدراسة البروفيسور "إميلى البنوك" المدير العلمى لمعهد "ساكس" فى معرض الأبحاث المنشورة فى العدد الأخير من مجلة " الطب BMC الدولية : " لدينا الآن أدلة مستقلة ومباشرة تؤكد النتائج المقلقة حول تفشى واستمرار عادة التدخين المدمرة على صحة الإنسان بصفة عامة والمدمرة للمدخنين بصفة خاصة".

وقال الرئيس التنفيذى لمؤسسة القلب بنيو ساوث ويلز، إن ارتفاع التبغ قد ثبت أنه له دور أكثر فعالية للحد من الطب عليه، فضلا عن تراجع معدلات التدخين، كونه أحد أهم الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، والأوعية الدموية الطرفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟"

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر