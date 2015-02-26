أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عالمة نفس فرنسية تنصح بكسر الروتين يوم أسبوعيا للحصول على السعادة

Google+ Print
عالمة نفس فرنسية تنصح بكسر الروتين يوم أسبوعيا للحصول على السعادة عالمة نفس فرنسية تنصح بكسر الروتين يوم أسبوعيا للحصول على السعادة
تنصح عالمة النفس الفرنسية "ناتالى – هاجياج"، بضرورة كسر الروتين اليومى ولو مرة فى الأسبوع تجنبا للملل والضيق والإرهاق والرغبة فى السعادة حتى لبعض الوقت، وهى ترى أن يكون لديك القدرة على إعادة ترتيب يومك بطريقة أخرى أن ترمى بعض الأشياء من وراء ظهرك الموافقة على عدم التحكم فى كل شىء، وترك الفرصة للآخرين أن يتحملوا هذه الأعباء عنك والأفضل أن تفاجئ بنفسك بالأشياء الجديدة التى تم تغييرها فى حياتك.

عدم التردد فى أخذ القرار يجعلك أكثر سعادة وأكثر مرونة فى المواقف التى لا تتطلب الشدة، فيجب الهروب من ثقل الحياة، ولو لفترة قصيرة ورتابة الحياة اليومية، كل ذلك يساعدك على كسر الروتين دون أن تشعرى أنك تدمرين حياتك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365