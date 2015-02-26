عالمة نفس فرنسية تنصح بكسر الروتين يوم أسبوعيا للحصول على السعادة

تنصح عالمة النفس الفرنسية "ناتالى – هاجياج"، بضرورة كسر الروتين اليومى ولو مرة فى الأسبوع تجنبا للملل والضيق والإرهاق والرغبة فى السعادة حتى لبعض الوقت، وهى ترى أن يكون لديك القدرة على إعادة ترتيب يومك بطريقة أخرى أن ترمى بعض الأشياء من وراء ظهرك الموافقة على عدم التحكم فى كل شىء، وترك الفرصة للآخرين أن يتحملوا هذه الأعباء عنك والأفضل أن تفاجئ بنفسك بالأشياء الجديدة التى تم تغييرها فى حياتك.

عدم التردد فى أخذ القرار يجعلك أكثر سعادة وأكثر مرونة فى المواقف التى لا تتطلب الشدة، فيجب الهروب من ثقل الحياة، ولو لفترة قصيرة ورتابة الحياة اليومية، كل ذلك يساعدك على كسر الروتين دون أن تشعرى أنك تدمرين حياتك.

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