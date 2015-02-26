دراسة: "هرمون النوم" يخفض ضغط الدم المرتفع

يعانى العديد من الناس من ارتفاع ضغط الدم، سواء كان نتيجة للوراثة أو البدانة أو تناول بعض الأطعمة أو لأى سبب آخر، والبعض لا يفضل تناول الأدوية التى تخفض ضغط الدم المرتفع نظرًا لآثارها الجانبية الضارة.

وأشارت دراسة علمية حديثة إلى نتائج هامة فى هذا الشأن، حيث أفادت أن الميلاتونين "هرمون النوم" يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعى أثناء النوم، وربما يعمل على حماية القلب من التلف.

وقام الباحثون، بتحليل بيانات 2000 امرأة من المشاركات الأصحاء، وكذلك النساء اللاتى يعانين من ارتفاع ضغط الدم، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين.

وأعطى الباحثون المجموعة الأولى هرمون "الميلاتونين" لمدة ثلاثة أسابيع، بينما أعطيت المجموعة الأخرى علاجاً وهمياً.

وبعد ثلاثة أسابيع، وجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى الدورية الأمريكية لارتفاع ضغط الدم، أن ضغط الدم انخفض أكثر فى الليل عند الحصول على هرمون الميلاتونين، فى حين لم يكن له تأثير على ضغط الدم خلال النهار.

وكشف الباحثون، أن النوم مبكراً خلال الليل وفى مكان مظلم، يساعد على إفراز هرمون الميلاتونين عن طريق المخ، وبالتالى يساعد على خفض ضغط الدم بصورة طبيعية.

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