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رئيس جامعة القاهرة يتولى مهام نائبه.. ويؤكد: سنوفر بدلاء لمرشحى البرلمان

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رئيس جامعة القاهرة يتولى مهام نائبه.. ويؤكد: سنوفر بدلاء لمرشحى البرلمان رئيس جامعة القاهرة يتولى مهام نائبه.. ويؤكد: سنوفر بدلاء لمرشحى البرلمان
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتولى القيام بمهام الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك نظرا لانشغال الأخير بالدعاية الانتخابية اللازمة له كمرشح قبيل بدء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف نصار فى تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور أبوستيت كأحد أعضاء هيئة التدريس وسيحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الجامعة فى حالة عدم فوزه بمقعد فى البرلمان المقبل، أما فى حالة فوزه سيجرد من منصبه كنائب رئيس الجامعة، ويظل محتفظا بمكانته كأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، حسب ما ينص عليه القانون.

وأوضح نصار، "كل كلية بالجامعة والأقسام العلمية التابعة لها مكلفين بتوفير أعضاء هيئة تدريس للطلاب، بديلا عن أعضاء هيئة التدريس المحسوبين على الجامعة والمرشحين للبرلمان، وذلك خلال فترة الدعاية الانتخابية وفى حالة فوزهم بمقاعد فى البرلمان".

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