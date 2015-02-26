وزير التموين: توافر الزيت بالبقالة التموينية والمجمعات بأسعار مخفضة

قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة مفاجئة علي أسواق ومحلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية في حي شبرا شملت مناطق شارع شبرا وجزيرة بدران وروض الفرج حيث تأكد من توافر الزيوت التموينية بكميات كبيرة في عدد من محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالاضافة الي كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

وجاء خلال بيان صادر عن وزارة التموين، أن الوزير تفقد الاسواق الشعبية بحي شبرا وأطمئن علي توافر السلع الغذائية ومنها الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 125 قرش والبصل جنيهان والبطاطس جنيه ونصف وهي أسعار تناسب كافة دخول الاسر المصرية وخاصة محدودي الدخل.

والتقي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجولة بعدد من المواطنين الذين أشادوا بجودة الخبز وتوافره طوال اليوم وحصولهم عليه بدون طوابير وتوافر السلع التموينية وتحسن جودتها وطالبوا الوزير بضرورة أن تكون فترة نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصلون عليها مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز أن تمتد طوال الشهر بدلا من 10 أيام والتي تبدأ من بداية كل شهر ووعدهم وزير التموين بدراسة ذلك.