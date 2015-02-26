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جماهير الأهلي تسأل: أين عبد الشافي الذي نعرفه؟

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جماهير الأهلي تسأل: أين عبد الشافي الذي نعرفه؟ جماهير الأهلي تسأل: أين عبد الشافي الذي نعرفه؟

تساءلت جماهير أهلي جدة على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" عن سبب تراجع أداء محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك المنتقل إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة بعد التعادل مع الأهلي الإماراتي بثلاثة أهداف لكل فريق في دوري أبطال آسيا.

وسجل عبد الشافي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79 بعد فشله في إبعاد الكرة عن خط المرمى ليسكنها الشباك.

ووصف أحد جماهير الأهلي عبد الشافي بأنه ليس في يومه بسبب عدم التفاهم بينه وزملائه في خط الدفاع.

فيما يرى مشجع آخر للراقي بأن عبد الشافي قدم أسوأ مباراة منذ انضمامه إلى أهلي جدة.

ولام أحد مشجعي فريق مدينة جدة عبد الشافي على عدم إبعاده للكرة من على خط المرمى رغم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.

أما مشجع آخر فأبدى حزنه من أداء عبد الشافي ويعتقد بأن سبب انخفاض أداء نجم نادي الزمالك يثير علامات الاستفهام.

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