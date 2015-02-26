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بالصور.. ​”تعليم أسيوط” يكرم معلم لفوزه باﻷوسكار فى ملتقى الخزف الدولي الـ 15

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بالصور.. ​”تعليم أسيوط” يكرم معلم لفوزه باﻷوسكار فى ملتقى الخزف الدولي الـ 15 بالصور.. ​”تعليم أسيوط” يكرم معلم لفوزه باﻷوسكار فى ملتقى الخزف الدولي الـ 15

كرم عبد الفتاح أبو شامه وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط  محمود رشدى جابرمعلم تربية فنية بمدرسة عرب العمايم اﻹعدادية المشتركة التابعة ﻹدارة منفلوط التعليمية وذلك لفوزه باﻷوسكار فى ملتقى الخزف الدولى الـ15 الذى أقيم بمدينة دهب فى سيناء فى الفترة من 25 يناير إلى 25فبراير2015، ،بمشاركة 12دولة أجنبية.

ومن جانبه قال وكيل الوزارة، أنه سعيد بأن يواصل الطلاب والعاملين  بالمديرية حصاد الجوائز الدولية والعربية، مشيرًا إلى أن فوز معلم فى أسيوط بجائزة دولية لم تكن الأولى وأنهم  احتفلوا خلال الشهرين الماضين  بفوز التربية الخاصة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى وكذلك فوز موظفة بالمديرية بجائزة عالمية.

وأكد على أن ذلك يدل على أن المديرية تسير للأمام، موضحًا على  أن المديرية لا تألو جهدا فى تشحيع أبناءها من الموهوبين فنيا ورياضيا.

ومن جانبه قال محمود جابرعلام  أن الفضل فى حصاده هذه الجائزة يعود لوكيل الوزارة ومديرة الشئون المالية والإدارية بالمديرية وذلك لتشجيعهم له وتذليلهم جميع الصعاب التى واجهتهم خلال الفترة المسابقة.

وأوضح الفائز بجائزة الأوسكار أنه تم ترشيحه من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة كقوميسيير مساعد فى ملتقى الخزف الدولى وفنان مشارك، وأحد فريق عمل الملتقى.

وأضاف أنه شارك فى الملتقى بعمل فني عبارة عن شكل مستوحى من الطبيعة يجسد الأشجار ونتوءات اﻷخشاب بالملمس الطبيعى للأخشاب للإيحاء بالطبيعة، وتم تكريمه من جابر عصفور وزير الثقافة.

ومن جانب آخر سيتم بعد غد السبت تكريم محمود جابر سيتم  فى  ملتقى الخزف اﻷول  للشباب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بمشاركة مختلف كليات التربية  الفنية بالجامعات المصرية من بينها كلية التربية الفنية بحلوان،والفنون التطبيقية، التربية النوعية بعين شمس والفنون الجميلة.

يذكر أن محمود جابر علام حاصل على بكالوريوس تربية نوعية 2011 وتخصص فى الماجستير فى فن الخزف وحصل على شهادة تقدير بإحياء فن الخزف بقصر ثقافة أسيوط،كما حصل على المركز أول على مستوى الجامعات فى التصوير الجدارى الموزاييك، وقام  بتنفيذ الجداريات المقامة بمعهد جنوب للأورام وإدارة قوات اﻷمن فى أسيوط، واشترك فى المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولى للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط ،والمشاركة بالورشة الدولية اﻷولى لفن الخزف مع الفنانة الدنماركية آنا كريستيان​.

 

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