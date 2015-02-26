تداول 138 ألف طن فحم بميناء الأدبية بالسويس خلال شهر فبراير



> قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ثورم اركيوس و على متنها 34969 طن فحم قادمة من شرق اسيا ليصل كمية الفحم الواردة لميناء الأدبية إلى 138 ألف و609 طن خلال شهر فبراير.

وأكد مصطفى أن تداول الفحم بميناء الأدبية يتم تحت اشراف لجنة من البيئة مع التزام بكافة المعايير البيئية و توفير الساحات المناسبة و مراعاة الضوابط البيئية الخاصة بالسيارات المحملة قبل السماح بخروجها من الميناء كما من المنتظر أن يستقبل الميناء شحنات أخرى من الفحم خلال الفترة المقبلة .

وعلى جانب أخر يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة البتول وعلى متنها 3 ألاف طن بضائع عامة قادمة من جدة و يستقبل ميناء السخنة سفينة الحاويات اردو كونسرت قادمة من جدة .

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة و على متنها 445 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 318 راكب و 35 شاحنة و 1 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 40 سيارة و11 راكب و السفينة طابا و على متنها 42 شاحنة و 9 راكب كما يغادر الميناء السفينة هيلين ريسينج و على متنها 55900 طن فوسفات متجهة إلى الهند و العبارة امانة و على متنها 100 راكب 31 شاحنة و 1 سيارة .

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 212 راكب و 15 سيارة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 533 راكب و 26 سيارة .

وشهد ميناء شرم الشيخ مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 37 سائح إلى و من الكنيسة، واستقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 445 راكب منهم 172 معتمر و 4 باص عمرة و 3 سيارة و 1 تريلا و السفينة سينا و على متنها 358 راكب منهم 267 معتمر و 6 باص عمرة و 36 براد و 9 تريلا خلال رحلتى وصول للسفينة و السفينة بريدج و على متنها 16 براد و 11 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 316 راكب و 27 براد و 12 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 42 براد و 2 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 880 راكب منهم 306 معتمر و 7 باص عمرة و 1 سيارة و 2 براد .

وشهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة امانة و على متنها 38 شاحنة و 38 راكب كما غادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 شاحنة و 9 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 51 شاحنة و 11 راكب .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة مسرة و على متنها 596 راكب و 5 سيارة و 2 تريلا و اليخت السياحى تاله و على متنه 10 فرد طاقم و اللانش السياحى اودسا و على متنه 8 فرد طاقم متجهان إلى بورسودان .