أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. 622 لاعب يمثلون 48 دولة في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو

Google+ Print
غدًا.. 622 لاعب يمثلون 48 دولة في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو غدًا.. 622 لاعب يمثلون 48 دولة في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو

 

محافظة الأقصر

 

تنطلق في محافظة الأقصر، غدا الجمعة، منافسات بطولة الأقصر المفتوحة الثانية للتايكوندو، بمشاركة أكثر من 622 لاعبا يمثلون 48 دولة عربية وأفريقية وأوربية، وتقام على ملاعب الصالة المغطاة في مدينة طيبة شمال الأقصر.

ومن أبرز الدول التي أكدت مشاركتها روسيا وبريطانيا وفرنسا و إسبانيا و ايطاليا و أمريكا و البرازيل و وتونس والاردن و كوت ديفوار ونيجيريا و مالي و غانا والسنغال.

ومن المقرر أن يفتتح البطولة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحضور ايدي ايساكا مندوب الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، وادريس الهلالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وفيليب ابدو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي بالإضافة للواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية