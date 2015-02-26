غدًا.. 622 لاعب يمثلون 48 دولة في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو

تنطلق في محافظة الأقصر، غدا الجمعة، منافسات بطولة الأقصر المفتوحة الثانية للتايكوندو، بمشاركة أكثر من 622 لاعبا يمثلون 48 دولة عربية وأفريقية وأوربية، وتقام على ملاعب الصالة المغطاة في مدينة طيبة شمال الأقصر.

ومن أبرز الدول التي أكدت مشاركتها روسيا وبريطانيا وفرنسا و إسبانيا و ايطاليا و أمريكا و البرازيل و السعودية وتونس والاردن و كوت ديفوار ونيجيريا و مالي و غانا والسنغال.

ومن المقرر أن يفتتح البطولة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحضور ايدي ايساكا مندوب الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، وادريس الهلالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وفيليب ابدو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي بالإضافة للواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.