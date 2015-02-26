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السجن المشدد 15 عام على متهم لقتله سيدة بسبب خصومات ثأرية بسوهاج‎

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السجن المشدد 15 عام على متهم لقتله سيدة بسبب خصومات ثأرية بسوهاج‎ السجن المشدد 15 عام على متهم لقتله سيدة بسبب خصومات ثأرية بسوهاج‎

قضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم “أبو العجب.م.ع” لاتهامه بقتل “رئيسة.ع”  أطلق عليها النيران من سلاح كان بحوزته بدائرة مركز طما.

وتعود أحداث القضية إلى 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليها أثر إصابتها بطلقات نارية، وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينه وبين زوجها المدعو عبد العال.م فقام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح نارى إلا أن الطلقات أصابت زوجته المجنى عليها ولقيت مصرعها على الفور فيما فر المتهم هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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