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انقطاع المياه عن مدينة النهضة غدا من 4عصرا وحتى 8صباح السبت

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انقطاع المياه عن مدينة النهضة غدا من 4عصرا وحتى 8صباح السبت انقطاع المياه عن مدينة النهضة غدا من 4عصرا وحتى 8صباح السبت
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع الميـــاه عـــــن مدينة النهضة بالكامل لمدة 16 ساعة، وذلك اعتبار من الساعة الرابعة عصر غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل التوسعات الجديدة لمحطة مياه العبور على الخطوط الرئيسية استعداداً لفصل الصيف.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع الواقعة فى هذه المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة، لافتة إلى أنها قامت بتدبير سـيارات لتوزيع ميـاه صالحة للشرب مجاناً، وفـى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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