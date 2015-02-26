ضبط 5 طلاب وعامل كونوا خلية إرهابية لتخريب منشآت الدولة بالإسكندرية

قال مدير أمن الإسكندرية إنه من خلال متابعة ورصد تحركات قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، الذى عهد فى الفترة الأخيرة إلى جهازه السرى بتكوين مجموعات من بين عناصره أطلق عليها "حركة انتقام" يتمثل دورها فى القيام بعمليات إرهابية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها واستهداف رجال ومركبات ومنشآت الشرطة والقوات المسلحة ووسائل المواصلات العامة والخاصة وأماكن التجمعات والميادين والمرافق العامة والحيوية بالمدينة وقطع الطرق، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار وبث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين للإيحاء بعدم قدرة الدولة على إدارة شئون البلاد وإثارة المواطنين ضد الحكومة

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، وتوصلت جهود البحث إلى قيام كل من أحمد محمد خلف مرسى "17 سنة" طالب مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، ومسعد سامى عبد الحى محمد 17 سنة طالب مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبلال سامى عبد الحى محمد 20 سنة طالب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، وأنس حسن عبد العال مرسى 19 سنة طالب مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعمر أشرف أحمد محمد حسنين 18 سنة طالب مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعمر عادل أحمد محمد حسين 24 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، بتكوين خلية إرهابية فيما بينهم لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (جركن بداخله 10 لتر بنزين – زجاجه بداخلها 2 لتر بنزين وزجاجه بداخلها 2 لتر مادة كاوية – 17 زجاجة فارغة معدة للتعبئة "مولوتوف" وعدد 6 ماسك أسود اللون لوح خشبى مثبت به مسامير لتعطيل السيارات – شمروخ ألعاب نارية – مجموعة من الكتب للسيد قطب خاصه بالتنظيم الإرهابى).

وكلفت المباحث بتطوير مناقشة المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وجارى تحرير المحضر اللازم وعرضه بالمتهمين والمضبوطات على النيابة.