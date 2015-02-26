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انتشال جثة طفلة إثر سقوطها فى ترعة أمام منزلها بسوهاج

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انتشال جثة طفلة إثر سقوطها فى ترعة أمام منزلها بسوهاج انتشال جثة طفلة إثر سقوطها فى ترعة أمام منزلها بسوهاج
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، لقيت مصرعها غرقا بترعة مواجهة مسكنها بناحية قرية العوامية دائرة مركز شرطة ساقلته.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بغرق طفلة بترعة السلامونى دائرة المركز، وتم انتشال جثتها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد مصطفى أبوالمجد رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته بتقدم "أنور م ه م" 53 عاما عامل بمدرسة ويقيم بناحية العوامية دائرة المركز بغرق ابنته الطفلة "رضا" 4 سنوات وتقيم بذات الناحية بترعة السلامونى المواجهة لمسكنه.

وأشارت التحريات إلى تمكن قوات وحدة الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتم نقلها للمستشفى المركزى، وبسؤال المذكور أقر بأنه أثناء لهو ابنته أمام مسكنها اختل توازنها وسقطت بالترعة المشار إليها ما أدى إلى غرقها ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 468 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة .

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مصر 365