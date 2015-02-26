أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الفيوم فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة سنورس

Google+ Print
مدير أمن الفيوم فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة سنورس مدير أمن الفيوم فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة سنورس
قام اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، بزيارة مفاجئة لمركز شرطة سنورس، حيث تفقد نوبتجية المركز وتأمينه وسير العمل فيه.

ووجه مدير الأمن الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين مع سرعة الاستجابة لشكاويهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما عقد مدير أمن الفيوم لقاء مع ضباط مباحث المركز لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة طبقا لتوجيهات اللواء مساعد أول الوزير للأمن واللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد، لفرض المزيد من السيطرة الأمنية مع حثهم على بذل المزيد من الجهد على كافة المحاور الأمنية، لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365