مدير أمن الفيوم فى زيارة مفاجئة لقسم شرطة سنورس

قام اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، بزيارة مفاجئة لمركز شرطة سنورس، حيث تفقد نوبتجية المركز وتأمينه وسير العمل فيه.

ووجه مدير الأمن الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين مع سرعة الاستجابة لشكاويهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما عقد مدير أمن الفيوم لقاء مع ضباط مباحث المركز لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة طبقا لتوجيهات اللواء مساعد أول الوزير للأمن واللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد، لفرض المزيد من السيطرة الأمنية مع حثهم على بذل المزيد من الجهد على كافة المحاور الأمنية، لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار.