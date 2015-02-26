محافظ السويس يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمكتبه

استقبل صباح اليوم الخميس اللواء العربي السروي محافظ السويس بمكتبه بالديوان العام المستشار عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وهي أول زيارة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية للمحافظة.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة فى تصريحات خاصة، أن اللقاء استغرق نصف ساعة تناول خلالها الطرفين بعض الأوضاع الإدارية بالمحافظة ورؤية الرقابة الإدارية فى ضبط أى مخالف أو كل من يحاول التحايل أو مخالفة القانون وضبط أى من العناصر الفاسدة داخل الأجهزة الإدارية للدولة.

وأضاف المصدر أن المستشار عمر وهبة، توجه إلى مبني الرقابة الإدارية بمنطقة بور توفيق لعقد اجتماع مع قيادات الجهاز بالسويس.