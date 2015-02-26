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تحطم أتوبيسين في انفجار عبوتين ناسفتين في في جراج شرق الدلتا بالدقهلية

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تحطم أتوبيسين في انفجار عبوتين ناسفتين في في جراج شرق الدلتا بالدقهلية تحطم أتوبيسين في انفجار عبوتين ناسفتين في في جراج شرق الدلتا بالدقهلية

صورة أرشيفية

انفجرت، صباح اليوم الخميس، عبوتين ناسفتين في جراج شرق الدلتا في مدينة أجا بالدقهلية ، مما أدى إلى تحطم أتوبيسين داخله.

تلقي اللواء سعيد شلبي، مدير أمن الدقهلية الجديد، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا بوجود انفجار في جراج شركة أتوبيس شرق الدلتا، وهرعت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلي مكان الإنفجار وقاموا بتمشيط المنطقة وتبين وجود قنبلة ثالثة لم تنجر بنفس مكان الإنفجار وقاموا بالتعامل معها وتمشيطها.

وقال مصدر أمني أن الإنفجار تسبب في تلفيات كبيرة في أتوبيسين، وأن العبوة الآخيرة كانت كبيرة الحجم وكان يمكن أن تتسبب في خسائر مادية كبيرة.

وانتقل مدير الأمن إلي مكان الحادث وأمر بتمشيط المنطقة بالكامل خوفا من وجود أي أجسام غريبة بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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