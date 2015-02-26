مصرع طفلة غرقًا بترعة أثناء لهوها في سوهاج‎

لقيت طفلة مصرعها غرقاً بأحد الترع بسوهاج بعد أن اختل توازنها أثناء قيامها باللهو أمام مسكنها.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة ساقلته بورود بلاغ من المدعو أنور محمد هاشم 53 سنة عامل بمدرسة ويقيم بناحية العوامية – دائرة المركز بغرق نجلته الطفلة رضا أنور محمد 4 سنوات وتقيم بذات الناحية بترعة السلاموني المواجهة لمسكنه، وبانتقال مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، تم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفي المركزي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .