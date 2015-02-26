مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في منزلها بسوهاج‎

لقيت طفلة، مصرعها، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء وذلك بمنزلها في سوهاج. ‎

تلقى اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول الطفلة أماني عصام راشد 5 سنوات وتقيم بناحية المدمر – دائرة المركز “جثة هامدة”.

بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفاة المدعو عصام راشد محمد 57 سنة مدرس –ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو كريمته المتوفاة بالمنزل لامست يدها الغسالة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية إثر صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.