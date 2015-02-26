محافظ الوادي الجديد يقرر تشكيل لجنة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور‎

قرراللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ومديريتي الطب البيطري والزراعة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع المعنين لمناقشة مرض انفلونزا الطيور حيث تم عقد اجتماع بحضور نائب مدير الأمن اللواء عمر احمد ناصر ومديري مديريتي الطب البيطري والزراعة ورؤساء المراكز لبحث اجراءات الاحترازية لمواجهة مشكلة دخول الطيور مجهولة المصدر الي المحافظة .

وقال المحافظ أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف الخاص بالمرض داخل المحافظة، ومدى انتشاره، والجهود المبذولة للحفاظ على المحافظة خالية من مرض أنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوان عن تطبيق أي إجراءات، للحيلولة دون انتشار مرض أنفلونزا الطيور، وحماية المواطنين بالوادي الجديد وتضمن الاجتماع الاعلان عن البدء في صرف مكافآت مالية، لمن يقوم بالإبلاغ والارشاد عن السيارات التي تقوم بتهريب الدواجن.