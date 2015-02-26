ضبط شخص يدير مصنع لإنتاج المعسل والسجائر بدون ترخيص بسوهاج‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من ضبط صاحب مصنع لانتاج المعسل والسجائر يدير مصنع بدون ترخيص مستخدماً علامات تجارية لشركات اخري وبحوزته كميات كبيرة من المنتجات المعدة للبيع والخامات اللازمة لعملية التصنيع وادوات يستخدمها فى عملية التصنيع.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو أحمد السيد عبد العال 48 سنة صاحب مصنع لإنتاج المعسل والسجائر – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بإدارة مصنع بدون ترخيص واستخدم أسماء وعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير واستخدام مواد مجهولة المصدر فـي عملية التصنيع وكتابة بيانات وهمية علي المنتجات ومخالفة اشتراطات النظافة الصحية التي يجب توافرها فـي المنشآت الصناعية بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن وإعادة طرحها فـي الأسواق بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق والعميد مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية “لمنطقة جنوب الصعيد” وإدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المذكور وبحيازته ( 6595 عبوة معسل معدة للبيع – 600 كجم معسل معد للتعبئة – 450 كجم تبغ سجائر معد للتعبئة – 20 كجم عسل جلوكوز – 90 كجم معسل خام – 30.000 ثلاثون ألف عبوة فارغة – 4 أسطوانة بوتاجاز – 2 صفيحة تستخدم فـي عملية التصنيع – 3 ميزان مختلف الأنواع – 40 كجم بلاستيك شفاف – 1000 استيكر يوضع علي العبوات المعبأة – 4 مسدس لحام – 3 ماكينة لحام – 2 كجم شمع أبيض – 1500 علامة مائية مدون عليها خاضعة للضريبة) .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3497 جنح مركز سوهاج ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .