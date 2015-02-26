الجيش اللبنانى يقتحم مركزا عسكريا للمسلحين بالبقاع

اقتحم الجيش اللبنانى صباح اليوم مركزا عسكريا للمسلحين فى تلة الجرش الاستراتيجية بالبقاع بشمال شرق لبنان، وقتل عددا من المسلحين وأصاب آخرين خلال العملية العسكرية إضافة إلى استيلائه على أسلحة خلفها المسلحون الذين هربوا.

وقال مصدر عسكرى لبنانى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الجيش نفذ عملية عسكرية اليوم تحت غطاء قصف مدفعى وقصف من الطائرات المروحية ونجح فى السيطرة على تلة الجرش المشرفة على تلة الحمرا بجرود بلدة رأس بعلبك التى سبق أن حررها الجيش منذ عدة أشهر.

وأوضح المصدر أن العملية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين وفرار آخرين، مخلفين وراءهم عربات جيب عسكرية وأسلحة رشاشة، كما تم العثور على عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير.

>وأشار إلى أن الإرهابيين فخخوا الموقع وجارى تفكيكه من قبل الخبراء العسكريين، موضحا أنه لم تقع بقوات الجيش أية إصابات.

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