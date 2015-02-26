انفجار فى سيارة بقضاء المحمودية جنوب بغداد

وقع انفجار فى سيارة بقضاء المحمودية جنوبى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس.. ولم تعرف بعد نتيجة وأسباب الانفجار بشكل دقيق.

وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية فى بغداد أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار عبوة ناسفة فى سيارة قرب موقف للسيارات بقضاء المحمودية جنوبى بغداد قرب مقر لإحدى المحاكم العراقية، ولما تعرف بعد نتائج الانفجار.

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