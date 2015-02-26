كارا ديليفن تتفوق على إمرأة العام 2015

خطفت النجمة الشابة تايلر سويفت Taylor Swift لقب سيدة العام 2015 في حفل Elle Style Awards مؤخراً، وبهذه المناسبة تألقت النجمة الشابة بفستان أخضر اللون من أحدث مجموعات Julien Macdonald، وعلى الرغم من ذلك لم تكن تايلر أجمل الحاضرات في هذا الحفل.

حضرت الحفل العديد من النجمات، ومنهن: دايان كروغر Diane Kruger التي اختارت إطلالة ناعمة من Chanel، وإيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana التي اختارت تصميماً رائعاً من Ralph & Russo، ولكن كانت العارضة الأنيقة كارا ديليفن Cara Delevingne الأجمل في تلك الليلة بإطلالة كلاسيكية أخاذة، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون حمل توقيع Vivienne Westwood مع مجوهرات ماسية رائعة.